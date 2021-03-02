«الدواء» تسحب تشغيلات علاج قولون من الأسواق

أصدرت هيئة الدواء المصرية منشور دوري رقم 10 لسنة 2021 بضبط وتحريز ما قد يوجد بالسوق من دواء "ميبفرين" بالأسواق والوحدات الحكومية، حيث شمل قرار التحريز 11 تشغيلة من الدواء، وذلك بناء على إفادة الشركة المستوردة للمستحضر، مطالبة بتسليم مندوب الشركة الأحراز بعد أخذ التعهد اللازم بعدم فض الأختام إلا في وجود أحد مفتشي الصيدلة، على أن يتم الإعدام بمعرفة لجنة يكون أحد أعضائها من مفتشي الصيدلة.كما طالبت الهيئة بتجميد الأرصدة الموجودة من العقار، وإرجاع ما تم بيعه للصيدليات لمخازن الشركة بجميع محافظات الجمهورية، وإبلاغ إدارة الصيدلة بمديرية الشئون الصحية بالمحافظة بالأرصدة والمرتجعات.يذكر أن دواء "ميبفرين" يستخدم كمضاد للتشنج والتقليل من أعراض مرض القولون العصبي، يأتي ذلك في إطار الاختصاصات التنفيذية لهيئة الدواء المصرية، التي تتضمن فحص وتحليل المستحضرات الطبية والحيوية، وذلك وفقًا للمعايير والمرجعيات الدولية، ضمانًا لجودة وفاعلية وآمان المستحضرات الصيدلية.