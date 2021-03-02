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الثلاثاء 02 مارس 2021 الموافق 18 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

في ذكري زينات صدقي.. فنانات تزين بمنديل أبو أوية وملاية لف

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:23 م
زينات صدقي
زينات صدقي
هويدا سعيد
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تحل اليوم ذكرى وفاة أيقونة الكوميديا الفنانة زينات صدقي، التى غادرت عالمنا فى 2 مارس عام 1978 بعد حياة حافلة بالروائع الكوميدية والإيفيهات التى ميزتها عن غيرها من نجمات الزمن الجميل.

كانت لزينات صدقي أطلالات ساحرة ميزتها عن غيرها وارتبطت بها طوال مشورها الفني مما جعلها عالقة فى ذهن جمهورها الغفير، ونرصد أبرز أكسسورات الفنانه.
فساتين زينات صدقي
فساتين زينات صدقي
الفساتين
كانت حريصة علي ارتداء ملابس محتشمة تتناسب مع جسمها، فساتين طويلة ومنفوشة ومحددة الخصر.

زينات صدقي
زينات صدقي
منديل أبو أوية وملاية لف
ما ميز الفنانة زينات صدقي أنها أرتكزت فى إطلالتها على الجانب الشعبي بارتداء الملاية اللف والمنديل "أبو أويا" لتكن رمزا لمرأة المصرية الإصيلة، ولكنها خطفت الأنظار بلإطلالتها الساحرة الأنيقة.
أكسسورات زينات صدقي
أكسسورات زينات صدقي
أكسسوراتها
كانت الفنانة زينات صدقي من اشهر الفنانات التي تضع الأكسسورات فيشعرها والتي ارتبط بها الجمهور بشكل كبير، حيث كانت تفضل ارتداء الريش وبندانات الشعر الملونة، كما كانت ترتدي أكسسورات في اليد والحلق.
تسريحات شعر زينات
تسريحات شعر زينات صدقي
تسريحات شعرها
أعتمدت أحدث صيحات تسريحات الشعر، لكنها كانت تزينها بعضها بإكسسوارات والريش والبنس الملفته وكانت تضع الكحل والأيلاينر لتبرز جمال عينيها مع أحمر الشفاه.

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