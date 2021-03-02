في ذكري زينات صدقي.. فنانات تزين بمنديل أبو أوية وملاية لف





كانت لزينات صدقي أطلالات ساحرة ميزتها عن غيرها وارتبطت بها طوال مشورها الفني مما جعلها عالقة فى ذهن جمهورها الغفير، ونرصد أبرز أكسسورات الفنانه.

تحل اليوم ذكرى وفاة أيقونة الكوميديا الفنانة زينات صدقي، التى غادرت عالمنا فى 2 مارس عام 1978 بعد حياة حافلة بالروائع الكوميدية والإيفيهات التى ميزتها عن غيرها من نجمات الزمن الجميل.كانت لزينات صدقي أطلالات ساحرة ميزتها عن غيرها وارتبطت بها طوال مشورها الفني مما جعلها عالقة فى ذهن جمهورها الغفير، ونرصد أبرز أكسسورات الفنانه.

فساتين زينات صدقي

الفساتين

كانت حريصة علي ارتداء ملابس محتشمة تتناسب مع جسمها، فساتين طويلة ومنفوشة ومحددة الخصر.





زينات صدقي

منديل أبو أوية وملاية لف

ما ميز الفنانة زينات صدقي أنها أرتكزت فى إطلالتها على الجانب الشعبي بارتداء الملاية اللف والمنديل "أبو أويا" لتكن رمزا لمرأة المصرية الإصيلة، ولكنها خطفت الأنظار بلإطلالتها الساحرة الأنيقة.



أكسسورات زينات صدقي

أكسسوراتها

كانت الفنانة زينات صدقي من اشهر الفنانات التي تضع الأكسسورات فيشعرها والتي ارتبط بها الجمهور بشكل كبير، حيث كانت تفضل ارتداء الريش وبندانات الشعر الملونة، كما كانت ترتدي أكسسورات في اليد والحلق.



تسريحات شعر زينات صدقي