فلسطين تسجل 2412 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات، و2412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1316 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.وأضافت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة والوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وأشارت الكيلة إلى وجود 114 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.