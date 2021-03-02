فلسطين تسجل 2412 إصابة جديدة بكورونا
الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:16 م
مروة عنبرطباعة
أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 وفيات، و2412 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1316 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.
وأضافت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة والوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.
وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الكيلة إلى وجود 114 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.
وأضافت الكيلة في التقرير اليومي حول الحالة والوبائية في فلسطين، أنه تم تسجيل 4 حالات وفاة في الضفة، وحالة وفاة واحدة في قطاع غزة، وحالة وفاة واحدة في مدينة القدس.
وأوضحت الكيلة أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 90.0%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.9%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.
وأشارت الكيلة إلى وجود 114 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 موصولون بأجهزة التنفس الاصطناعي.