البحرين تدين الهجوم الحوثي على جازان السعودية

أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة إطلاق ميليشيات الحوثي مقذوفًا عسكريًا تجاه إحدى القرى الحدودية بمدينة جازان بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.وأكدت الوزارة -في بيان لها اليوم الثلاثاء، أوردته وكالة الأنباء البحرينية- موقف البحرين الداعم لكافة الجهود والمساعي التي تبذلها المملكة العربية السعودية للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها.وأوضحت وقوفها التام في صف واحد مع المملكة في مواجهة الاعتداءات الحوثية المتواصلة التي تنتهك مبادئ القانون الدولي الإنساني وتهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، معربة عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين جراء هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف حياة الأبرياء والآمنين.