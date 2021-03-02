الدفاع الألمانية تستبعد «هينيل» من التكليف بصناعة البنادق الآلية للجيش

استبعدت وزارة الدفاع الألمانية شركة صناعة الأسلحة الألمانية "سي.جي. هينيل" من التكليف بصناعة البنادق الآلية الجديدة للجيش.وأوضحت الوزارة اليوم الثلاثاء، أن القرار جاء بعد تقييم المستندات التي قدمتها الشركة.وأضافت: " تم بالفعل إبلاغ الشركة بذلك، ومن المقرر الآن منح العقد لشركة هكلر آند كوخ".وتابعت الوزارة بالقول إنه بعد التحقق من أن أحد مقدمي العطاءات ربما يكون انتهك براءات الاختراع، تم "إعادة العملية برمتها مجددا إلى تقييم العروض".وقالت إنه أعقب ذلك تقييم لحقوق براءات الاختراع من قبل شركة محاماة استشارية متخصصة، وهو ما أسفر عن تأكيد بحدوث انتهاك.