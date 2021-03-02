الكونجرس يناقش خطة بايدن لتحفيز الاقتصاد هذا الأسبوع

قال زعيم الأغلبية الديموقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إن الكونجرس سيبدأ مناقشته هذا الأسبوع حول خطة التحفيز الاقتصادي للرئيس جو بايدن.ووافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديموقراطيون أيضا، يوم السبت على حزمة تبلغ 1،9 تريليون دولار لمساعدة الولايات المتحدة في الخروج من أسوأ أزمة عرفتها منذ ثلاثينات القرن الماضي، في حين لا يزال ملايين الأمريكيين عاطلين عن العمل بسبب جائحة فيروس كورونا "كوفيد-19"، وتشمل الحزمة أيضا رفع الحد الأدنى للأجور.ولن تتضمن نسخة مشروع القانون التي سيناقشها مجلس الشيوخ، القسم الأخير بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بسبب قواعد الكونجرس التي تحكم عملية الميزانية.