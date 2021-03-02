الرئاسة اللبنانية تنفي تصريحات منسوبة لعون حول الملف الحكومي

نفى مكتب الإعلام بالرئاسة اللبنانية اليوم الثلاثاء، تصريحا منسوبا للرئيس العماد ميشال عون بشأن الأوضاع الراهنة والملف الحكومي، تناقلته وسائل إعلام نقلًا عن إحدى الصحف.وقال مكتب الإعلام في بيان صحفي:" تتناقل وسائل الإعلام منذ صباح اليوم، عن إحدى الصحف المحلية، كلامًا منسوبًا إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون حول الأوضاع الراهنة والملف الحكومي".وأضاف البيان: "يؤكد مكتب الإعلام أن هذا الكلام لا أساس له من الصحة جملة وتفصيلا، ويدعو مجددا وسائل الاعلام للعودة إليه في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية في أي موضوع كان".وكانت صحيفة "الأخبار" اللبنانية في عددها الصادر اليوم نقلت عن زوار رئيس الجمهورية قولهم إن "عون يرى أن الحريري يرفع السقف بسبب الدعم الذي يتلقاه من قوى داخلية وخارجية".