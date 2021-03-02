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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

متلازمة الإلتهاب المناعي.. تهدد الأطفال من مصابى كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:54 ص
جريدة الدستور
ميرفت فهمي
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اكتشاف جديد قد يكون مرعبًا لكثير من الأطفال ممن أصيبوا بفيروس كورونا، وهو مرض "متلازمة الالتهاب المناعي"، وهو ما كشفت عنه الدكتورة منى الجنزوري رئيسة أقسام الأطفال بجامعة عين شمس في عدة تصريحات.

تظهر أعراض المرض حسبما أوضحت رئيسة قسم الأطفال بعد مرور 3 أو 4 أسابيع من إصابة الطفل بفيروس كورونا، مشيرة إلى أن أعراضه، تتمثل فى ارتفاع في درجات الحرارة، بحيث لا تؤثر فيها أي مخفضات للحرارة أو كمادات، بالإضافة إلى ألم في البطن، إسهال.


وأوضحت أن الطفل المصاب بالمتلازمة يظهر عليه احمرار في العينين دون نزول إفرازات، بجانب التهاب شديد، وظهور نقط حمراء على اللسان والشفتين، بالإضافة إلى معاناته من تضخم الغدد الليمفاوية أسفل الفك، وطفح جلدي في اليدين والرجلين".

وحذرت من أن المرض يصيب القلب وصماماته، ومن الممكن أن يؤدي إلى جلطة، كما يصيب الأوردة التاجية ويسبب الموت، مضيفة أنه من الممكن أن يصيب المخ، الطحال، البنكرياس، الكبد، وقد يستمر تشخيصه نحو 4 أيام.


وتنصح الأمهات بعدم التأخير بالتشخيص، والإسراع بالكشف فور ظهورالأعراض، موضحة أن هذا المرض يعد من الأمراض الخطيرة في جميع أنحاء العالم، وليس مصر فقط.

جدير بالذكر أن إحدى الدراسات البريطانية الحديثة كشفت عن تعرض نحو 70% ممن تعافوا من كورونا، خاصة من صغار السن على المدى الطويل لأعراض تلف في أعضاء بأجسامهم، بعد مرور ٤أشهر من الإصابة، وهناك حوالي 25% أصيبوا بتلف عضو أو عضوين بعد الآصابة بكورونا.

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