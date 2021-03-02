انتشال جثة شاب غرق منذ 6 أيام في الجيزة

تكنت قوات الحماية بمديرية أمن الجيزة، اليوم الثلاثاء، من انتشال جثة شاب غرق بنهر النيل منذ 6 أيام، بشارع البحر الأعظم.وتلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد غرق شاب بنهر النيل، بشارع البحر الأعظم، بدائرة قسم الجيزة، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين من خلال التحريات، أن الضحية يدعى "م. ر"، مقيم بالعمرانية، خلال تنزهه بصحبة أصدقائه، غرق بنهر النيل.تم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، واستمرت عمليات البحث 6 أيام، حتى تم العثور على جثته صباح اليوم الثلاثاء، وانتشالها، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.