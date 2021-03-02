مجلة أجنبية: الرحلات النيلية أفضل طريقة للاستمتاع بمدينتى الأقصر وأسوان

قالت مجلة "فينتز "الأجنبية، أن الرحلات النيلية هي أفضل وسيلة للاستمتاع بمدينتي الأقصر وأسوان، وتابعت: أن الطريقة الأكثر روعة لمشاهدة معالم المدينتين هي رحلة نيلية فاخرة، وأعتبرت هذه الرحلات النيلية في نهر النيل وسيلة للاستكشاف حيث توفر للزوار فرصة كبيرة للتعرف على معالم المدينتين اللتان يعتبران أكثر المدن أثرية في العالم، وأضافت أن مدينتي الأقصر وأسوان يسردان أفضل القصص على الإطلاق في تاريخ الأرض.كما عرضت المجلة عدد من السفن التي تقوم بالرحلات النيلية الفاخرة في مصر، كما أشادت بالاقامة داخل هذه السفن البحرية، حيث الإقامة المريحة داخل الغرف والمنظر المطل على نهرالنيل، كما تقدم السفينة النيلية أيضًا ما اعتبرته المجلة مركز ترفيهي كامل مثل هواتف متصلة بالأقمار الصناعية وعروض رقص شرقي ممتازة والمطعم،و صندوق ودائع آمن،مغسلة، منتجع صحي، مركز للياقة البدنية، مركز طبي، سباحة داخلية حمام سباحة ومتاجر للهدايا.وحول مدينة الاقصر قالت المجلة، كانت الاقصر عاصمة مصر خلال عصر الدولة الوسطى (1975-1640 قبل الميلاد) وفي المملكة الحديثة (1570-1050 قبل الميلاد) حيث تم إنشاء منشآت مذهلة مثل أكبر المعابد الدينية ومعبد الكرنك وتمثال ممنون الضخم لأمنحتب الثالث، كما يعتبر معبد الأقصر الرائع ثاني أكبر معبد بعد معبد الكرنك، فضلا عن معبد الملكة حتشبسوت ومعبد امون وهو من أكثر المعابد المحفوظة جيدا في مصر فضلا عن 63 مقبرة لأعضاء من المملكة الحديثة على سبيل المثال أمنحتب الأول، توت عنخ آمون، تحتمس، سلالة رمسيس بأكملها.كما تعتبر معابد أبو سمبل سحرًا حيًا صنعه رمسيس عام 1244 قبل الميلاد وكانت أفضل طريقة لتخليد اسمه وإرثه هو مهرجان الشمس الذي يقام في 22 فبراير وأكتوبر من كل عام، كما شيدت الكثير من المعابد من العصر اليوناني الروماني لتتباهى بتفانيها الروحي العميق للطبيعة المقدسة لمصر مثل المعبد الاستثنائي المزدوج للإله سوبك وأيضًا إله السماء حورس كوم أمبو الذي تم تجميعه من 332 حتى 395 قبل الميلاد،فضلا عن معبد فيلة الأسطوري للإلهة إيزيس في 696 قبل الميلاد الذي يظهر قصة أوزوريس، ومعبد إدفو الذي بني في عام 237 قبل الميلاد.ووفقا للمجلة فإن أفضل فترة زمنية للصعود إلى رحلة نيلية فاخرة ستكون في أكتوبر وأبريل خلال أسابيع الربيع والخريف والشتاء الجميلة حيث يكون الطقس مناسبًا فقط للاستمتاع الكامل بسحر النيل في أفضل حالاته كما يحمل المناخ رياحًا باردة تبلغ حوالي 21 درجة مئوية (70 درجة فهرنهايت) مما يجعل كل ثانية مسلية ومريحة، واضافت المجلة يمكنك القيام برحلة نيلية من 5 إلى 7 مرات لمعرفة المزيد عن المعالم التاريخية في الأقصر وأسوان مع مرشدك السياحي المتخصص لاكتشاف كنوز مصر الخفية الرائعة.كما قدمت المجلة عدد من النصائح لمن يريد القيام برحلة نيلية للأقصر وأسوان مثل إحضار ملابس خفيفة من مواد فاخرة مثل الكتان أو القطن وأحذية مريحة ونظارات شمسية وكريم واق من الشمس وسجلات السفر، وبطاقات الائتمان، والمال.