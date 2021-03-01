«التعليم»: بث حصص تعليمية للصفوف من رابعة ابتدائي إلى ثالثة ثانوي على المنصة
الإثنين 01/مارس/2021 - 11:12 م
نورهان عبدالرحمنطباعة
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خطابًا للمديريات التعليمية بمختلف المحافظات بشأن بدء بث حصص تعليمية في جميع المواد للصفوف من الرابع الابتدائى إلى الصف الثالث الثانوى، من خلال منصة البث المباشر على الرابط Https:Stream.moe.gov.eg
وأوضحت الوزارة في خطابها، أنه سيتم نشر الحصص مسجلة على القناة الخاصة بالوزارة https:youtube.comcMoEEgyptEduStream، كما دعت الوزارة أبناءها الطلاب لمتابعة دروسهم والتواصل مع المعلمين وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر، والرجوع للحصص المسجلة.
وأوضحت الوزارة في خطابها، أنه سيتم نشر الحصص مسجلة على القناة الخاصة بالوزارة https:youtube.comcMoEEgyptEduStream، كما دعت الوزارة أبناءها الطلاب لمتابعة دروسهم والتواصل مع المعلمين وفقًا للجداول المعلنة على منصة البث المباشر، والرجوع للحصص المسجلة.