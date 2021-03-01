منها الفضول.. 5 علامات تدل على ذكاء طفلك

تتساءل الكثير من الأمهات عن كيفية التعرف عن مدى ذكاء الطفل، فهناك الكثير من العلامات التى يمكنك من خلالها التعرف على مدى ذكاء طفلك، وفقا لما ذكره موقع "هيلث لاين".وتحرص الكثير من الأمهات على تنمية الذكاء لدى الأطفال ومدى حرص الأمهات على تربية طفل يتمتع بمؤهلات تميزه عن باقي الأطفال.«علامات تدل على أن طفلك يتمتع بذكاء حاد»ـ الفضول الكثير:يتمتع الطفل بفضول كبير، حيث يكثر من الأسئلة المتعلقة بشتى المسائل وكل ما يدور من حوله من أمور بسيطة وأخرى أكثر أهمية.ـ التركيز فى التفاصيل:يركز الطفل الذكى في التفاصيل الصغيرة، حيث ينتبه لأمور قد لا تنتبهين لها أنت حتى، في الوقت الذي يتشتت فيه تفكير الأطفال بشكل عام بسهولة.ـ يحب أن يكون مميزًا عن أقرانه:غالبًا ما نرى الأطفال يتأثرون ببعضهم البعض ويتمثلون بأمور معينة وبصيحة معينة، لكن إذا كان طفلك يحب أن يكون فريدًا ومميزًا ولو أنّ ذوقه ان في الملابس او في الألعاب وغيرها غريبًا بعض الشيء فهذا يعني أنه عبقري.ـ ليس مقيّدًا ولا يقبل القمع:ليس بالضرورة أن يكون متمردًا لكي يكون طفلك عبقريًا، لكن الطفل الذكي فعلًا لا يقبل القمع ولا يمتثل لما تقولينه له من دون أن يفهم فعلًا ما يقوم به.ـ يتفق مع الكبار أكثر من الصغار:الطفل العبقري يحب مجالسة الكبار أكثر من الذين في عمره ويرجع ذلك الى نسبة ذكائه المرتفعة التي تتعدى اللعب والأمور التي ينشغل بها الأطفال الاخرى عادة.