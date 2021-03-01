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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وثيقة سرية تكشف تورط أردوغان في التستر على «داعمي الإرهاب» من حزبه

الإثنين 01/مارس/2021 - 07:21 م
أردوغان
أردوغان
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كشفت وثائق سرية عن تورط الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في التستر على داعمي الإرهاب من حزب العدالة والتنمية الحاكم، حيث أشارت إلى أن الناشط السياسي عثمان نوري كباكتبي كان على صلة بمنظمة الشباب المسلم والتي تعتبر بمثابة مفرخة للجماعات الجهادية المسلحة مثل القاعدة.

وبحسب موقع "تركيا الآن" فإن الأجهزة الاستخباراتية بدأت في مراقبة حسابات "جي ميل وهوت ميل" الخاصة بكباكتبي في 29 أغسطس 2011، وتم إدراجه كمشتبه فيه بالتواصل مع جماعة الشباب المسلم الإرهابية.

وذكر الموقع أن "كباكتبي" قد أفلت من الذراع الطويلة لنظام العدالة الجنائية وإنفاذ القانون بفضل الغطاء السياسي الذي يوفره حزب العدالة والتنمية برئاسة أردوغان وبحسب تقرير الأجهزة الاستخباراتية، ظهرت جماعة الشباب المسلم الإرهابية لأول مرة في 1985، 1986 بين طلاب الجامعات الذين كانوا يحتجون على حظر الحكومة لارتداء الحجاب، وتم تأسيسها من قبل شخصية متطرفة تدعى طاهر جول، الذي درس في جامعة إسطنبول التقنية بين عامي 1985 و1992، وكان الهدف هو إقامة دولة الشريعة الدينية وتفكيك الهيكل العلماني والديمقراطي في البلاد.

يُشار إلى أن "كباكتبي" كان لديه خبرة كبيرة كرئيس للفروع الشبابية في حزب السعادة الدينية، الذي أسسه الراحل نجم الدين أربكان، الأب المؤسس للإسلام السياسي في تركيا.

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