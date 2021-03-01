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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الإعلام اليمنى: الإرهاب الحوثى يؤكد تجاهل الميليشيا لإرادة المجتمع الدولى

الإثنين 01/مارس/2021 - 05:44 م
معمر الإرياني
معمر الإرياني
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أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، أن الإرهاب والتصعيد الحوثي المستمر يؤكدان تجاهل الميليشيا لإرادة المجتمع الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة، ومضيها في تنفيذ السياسات الإيرانية المزعزعة لأمن واستقرار اليمن والمنطقة، دون أي اكتراث بتفاقم المعاناة الإنسانية لليمنيين، والكارثة الوشيكة الناجمة عن استمرار التصعيد في محافظة مأرب.

وأدان وزير الإعلام في بيان أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الاثنين استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران استهداف الأحياء السكنية والمدنيين في مدينة مأرب، وآخرها استهدافها حي الروضة المكتظ بالسكان والنازحين بصاروخ باليستي إيراني الصنع.

وأوضح أن الاستهداف الذي استبق بساعات اجتماعًا لتمويل "خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن"، جاء في ظل تصعيد متواصل من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية في مختلف جبهات محافظة مأرب التي تضم أكبر مجمع لمخيمات النزوح والأسر النازحة من عنف الميليشيا.

وحمل الوزير اليمني ميليشيا الحوثى كامل المسئولية عن تفاقم الأوضاع الإنسانية في اليمن جراء الانقلاب، والتصعيد المتواصل في مأرب، ورفضها الحلول السلمية للأزمة، واستمرارها في تعطيل الجهود الإنسانية وإيصال المساعدات للمحتاجين في مناطق سيطرتها.

وكان مدني قد قُتل وأصيب 9 آخرون بجروح مختلفة، بصاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي الإرهابية، واستهدف حي الروضة بمدينة مأرب اليمنية.

وقال مصدر طبي إنه تم نقل المصابين إلى مستشفيات المدينة لتلقي العناية الطبية اللازمة مؤكدًا أن الصاروخ البالستي هو الثاني الذي استهدف حي الروضة خلال أقل من 10 ساعات.

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