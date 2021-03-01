محيى الدين ياسين: ماليزيا لن تجرى انتخابات إلا بعد الوباء

قال رئيس الوزراء الماليزي محيى الدين ياسين في خطاب ألقاه اليوم الإثنين، بمناسبة مرور عام على توليه منصبه إن ماليزيا لن تجري انتخابات برلمانية خلال تفشي وباء كورونا.وقال محيى الدين: "بمجرد انتهاء الوباء، الذي آمل أن يكون قريبًا جدًا، سوف أقدم المشورة لـ(ملك ماليزيا) يانج دي بيرتوان أجونج بحل البرلمان".كما قال رئيس الوزراء الذي كان الأسبوع الماضي أول من تلقى جرعة لقاح كورونا في بداية حملة التطعيم: "التركيز الرئيسي لهذه الحكومة في هذه اللحظة هو توجيه هذا البلد بعيدًا عن الضربة المزدوجة للأزمات الصحية والاقتصادية".وتخضع ماليزيا لقانون الطوارئ منذ ما يقرب من شهرين، ومن المقرر أن تستمر حالة الطوارئ حتى أغسطس مع تعليق البرلمان للمرة الثانية منذ بداية الوباء.