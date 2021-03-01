«طلابنا استجابوا للإجراءات الوقائية».. رئيس جامعة حلوان يشكر أبنائه (صور)

وجه الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، الشكر للطلاب لاستجابتهم للمناشدة بالحضور مُبكرًا عن موعد امتحانهم بساعتين للحد من الزحام، تماشيًا مع الخطة الموضوعة ضمن الإجراءات الوقائية الاحترازية لمنع انتشار عدوى كورونا.ووجه رئيس الجامعة رسالة الشكر عبر الصفحة الرسمية للجامعة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تزامنًا مع جولاته اليومية على لجان الامتحانات للاطمئنان على التزام الجميع بالضوابط الموضوعة.يأتي ذلك في الوقت الذي شهدت فيه الجامعة التزامًا بفحص الطلاب قبل دخولهم الحرم الجامعي عن طريق الكشف الحراري، إلى جانب عمل ممرات في مدخلها الرئيسي لمنع الزحام.