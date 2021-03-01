سعر خامات «أوبك» يتراجع إلى 64.37 دولار للبرميل

أعلنت منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، اليوم الإثنين، أن سعر سلة خاماتها تراجع 05ر1 دولار ليصل الى 37ر64 دولار للبرميل في تعاملات يوم الجمعة، مقابل 42ر65 دولار في يوم الخميس الماضي.ويأتي هذا التراجع في سلة (أوبك) بعد ان حقق أعلى مستوياته في فبراير منذ تفشي جائحة فيروس كورونا قبل 14 شهرًا.وذكرت نشرة وكالة انباء (اوبك) أن المعدل الشهري لسعر السلة في فبراير الماضي بلغ 05ر61 دولار للبرميل فيما بلغ المعدل الشهري لسعر السلة في يناير الماضي 38ر54 دولار للبرميل ما يدل على بلوغ معدل سعر السلة منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية الأسبوع الماضي 37ر64 دولار للبرميل.واوضحت ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 47ر41 دولار للبرميل.يذكر ان الاضطرابات التي حصلت في الامدادات الامريكية من الخام بسبب الطقس المتجمد والعواصف اضافة الى التزام منتجي تحالف (اوبك +) بحصصهم المتدنية وحالة التفاؤل السائدة إزاء تحسن الطلب على النفط مع توزيع لقاحات مضادة لفيروس (كورونا) كل ذلك ساهم في بقاء اسعار النفط مرتفعة.وكانت دول تحالف (اوبك) قد اتفقت في الخامس من يناير الماضي على كبح الانتاج المرتفع والتعامل بحذر فيما يتعلق بمستويات الانتاج من خلال إعادة مليوني برميل في اليوم تدريجيا إلى السوق مع تحديد السرعة وفقا لظروف وتطورات السوق.وقالت الأمانة العامة لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) في تقريرها الدوري لشهر فبراير الماضي ان الطلب على خامات (أوبك) في عام 2021 سيصل إلى 5ر27 مليون برميل يوميا أي أكثر بحوالي خمسة ملايين برميل يوميا مقارنة بعام 2020.ومن المقرر ان تعقد (اوبك +) اجتماعها الوزاري ال14 في الرابع من شهر مارس الحالي لتقييم تطورات السوق النفطية العالمية واتخاذ قرار بما يتناسب مع الطلب المتوقع على الخام ومدى سرعة تعافي الاقتصاد.