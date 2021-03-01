ضبط شخص يتاجر في العملة بمليون و350 ألف دولار بالشرقية

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشرق الدلتا، قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر صقر بمحافظة الشرقية، بالتعامل في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين بنطاق المحافظة بسعر أقل من سعر الصرف، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بما يعادلها بالجنيه المصري، مستفيدًا من فارق سعر العملة بالمخالفة لأحكام القانون.و عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار، إليه كما تبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة الماضية طبقًا للفحص المستندي بلغ مليون و35 ألف دولار أمريكي.