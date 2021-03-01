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الإثنين 01 مارس 2021 الموافق 17 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

صحف الإمارات: ميليشيات «الحوثي» تسعى لتقويض أمن المنطقة

الإثنين 01/مارس/2021 - 09:11 ص
الحوثيون
الحوثيون
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اهتمت الصحف الإماراتية الصادرة اليوم الإثنين، بإدانة دولة الإمارات لإرهاب ميليشيا الحوثي واستهدافها السعودية حيث جددت تضامنها الكامل مع المملكة والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، بجانب مواصلة الإمارات جهودها الإنسانية في مساعدة الفلسطينيين، حيث أرسلت كمية من جرعات لقاح "كوفيد 19" إلى قطاع غزة لتدشين حملة التطعيم في القطاع.

فتحت عنوان "تضامن كامل"، نوهت صحيفة "الاتحاد" إلى تحول التصعيد الحوثي اليومي إلى ما يشبه حالة جنون مسعور، سواء بقصف النازحين في المخيمات داخل اليمن، أو استهداف المدنيين عمدًا بالصواريخ والطائرات المسيرة المفخخة في السعودية، دون أي رادع أخلاقي أو إنساني.

وأشارت إلى أنها ميليشيات انقلابية إرهابية صمّت آذانها عن كل الدعوات والتحركات الهادفة إلى تحريك عجلة الحوار والسلام، وبات جهدها الأساسي التخريب فقط، سواء أمنيًا للتعتيم على خسائرها في الجبهات، أو سياسيًا للبقاء في السلطة من خلال إطالة أمد النزاع.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أن استمرار اعتداءات الميليشيات يعكس تحديها السافر واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، ويشكل دليلًا جديدًا على سعيها إلى تقويض أمن واستقرار المنطقة، ما يتطلب موقفًا فوريًا وحاسمًا من المجتمع الدولي لمحاسبة الإرهابيين ووضع حد لاستهتارهم وارتهانهم كأداة لإيران‏ وتأخيرهم آفاق حل الصراع من دون أي مبرر.

من جهة أخرى وتحت عنوان " غزة الحاضرة دائمًا"، كتبت صحيفة "الوطن":"مسيرة دائمة ومتواصلة من المواقف الإنسانية وتعزيز الاستجابة تجاه الأشقاء في فلسطين تقوم بها دولة الإمارات".

ولفتت إلى أن قطاع غزة كان دائمًا من ضمن الجهات التي رفدتها يد الخير الإماراتية بالمساعدات الإنسانية، وكانت آخر محطة إرسال دولة الإمارات بكمية من جرعات لقاح "كوفيد19" لتدشين حملة التطعيم في "القطاع"، وهو موقف يضاف إلى الكثير من المبادرات التي كان لها أفضل الأثر في دعم الشعب الفلسطيني الشقيق سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

وأوضحت في الختام أنه خلال تفشي فيروس "كورونا المستجد" في العالم، كانت دولة الإمارات في سباق مع الزمن لدعم جهود جميع الدول في مواجهة الجائحة، وخاصة من حيث دعم الكوادر الطبية في عشرات الدول، وكان اللافت أنه في الوقت الذي أغلقت فيه أغلب الدول حدودها ومعابرها، كانت الناقلات الإماراتية جوًا وبرًا تعزز الاستجابة الإنسانية وتغيث المحتاجين، وكان لقطاع غزة نصيب كبير من الدعم الذي يتم تقديمه للتخفيف عن كاهل سكان القطاع ودعمهم خلال الظروف الصعبة التي يمرون بها.

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