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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

مارس.. شهر رحيل القديسين بالكنيسة الأرثوذكسية

الإثنين 01/مارس/2021 - 08:58 ص
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
الكنيسة القبطية الأرثوذكسية
مونيكا جرجس
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تحي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في شهر مارس الجاري تذكارات عددا من قديسي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وقال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية في، أحد عظاته عام 2019، إن مارس يعتبر شهر القديسين، وذلك لأن خلاله نحتفل بعدة تذكارات مباركة، ومنها يوم 9 مارس ذكرى نياحة البابا كيرلس السادس، ويوم 17 مارس ذكرى نياحة البابا شنوده الثالث، ويوم 21 مارس ذكرى نياحة أبونا بيشوي كامل.

وأشار إلى أن الكنيسة تحتفل أيضا خلال الشهر الحالي بتذكار رحيل أبونا فلتاؤس.


9 مارس.. البابا كيرلس السادس

تحي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 9 مارس الجاري تذكار رحيل البابا كيرلس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية عام 1971.
ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، تذكار رحيله بدير مارمينا العجائبي بصحراء مريوط بمشاركة أساقفة المجمع المقدس.
وولد البابا كيرلس السادس في 2 أغسطس 1902 بمدينة دمنهور، بإسم عازر، وفي يوليو 1927 قرر عازر الانخراط في سلك الرهبنة، وفي 24 فبراير 1928 ترهبن باسم الراهب مينا البراموسي، بدير البراموس بوادي النطرون.
وفي أوائل عام 1936، عاش في طاحونة مهجورة في صحراء مصر القديمة، وكان يقيم فيها القداسات اليومية، وفي سنة 1941 أسندت إليه رئاسة دير الانبا صموئيل المعترف في جبل القلمون بمغاغة، فعمره وجدد كنيسته وشيد قلالي الرهبان.


17 مارس.. رحيل البابا شنودة الثالث

تحي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 17 مارس الجاري تذكار رحيل البابا شنودة الثالث، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية.
والبابا شنودة الثالث من مواليد 3 أغسطس عام 1923، وفي 18 يوليو 1954 ترهبن في دير السيدة العذراء مريم الشهير بالسريان وعقب سنة من رهبنته تمت سيامته قسًا، وعندما رحل عن العالم البابا كيرلس السادس البطريرك الـ 116، في مارس 1971 أجريت انتخابات البابا الجديد في الأربعاء 13 أكتوبر عام 1971، واختارته القرعة الهيكلية كـ"بابا" رقم 117 باسم شنودة الثالث.
وفي عهده تمت سيامة أكثر من 100 أسقف، بالإضافة إلى سيامة أول أسقف للشباب وهو الأنبا موسى، أسقف عام الشباب، ورحل عن العالم في 17 مارس عام 2012.


21 مارس.. تذكار رحيل القمص بيشوى كامل

وتحي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في 21 مارس تذكار رحيل القمص بيشوى كامل.
ولد القمص بيشوى كامل، باسم سامي كامل إسحق أسعد في 6 ديسمبر 1931 في دمنهور فى محافظة البحيرة.
حصل على بكالوريوس علوم (قسم جيولوجيا) من جامعة الإسكندرية سنة 1951 بتقدير جيد.
التحق بمعهد التربية العالي للمعلمين وحصل على دبلوم تربية وعلم نفس سنة 1952 بتقدير ممتاز وكان ترتيبه الأول على دفعته.
عمل كمدرس للكيمياء بمدرسة الرمل الثانوية للبنين بالإسكندرية.
حصل على ليسانس آداب - فلسفة - سنة 1954، وفي نفس الوقت التحق بالكلية الاكليريكية بالإسكندرية وحصل على بكالوريوس العلوم اللاهوتية سنة 1956، وكان الأول على دفعته.

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