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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

خبراء الألغام يعثرون على مستشفى حديث للمسلحين فى كهف بإدلب السورية

الإثنين 01/مارس/2021 - 04:48 ص
خبراء الألغام
خبراء الألغام
وكالات
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دمر خبراء المتفجرات من القوات المسلحة الروسية كهفا فارغا في محافظة إدلب السورية، حيث أنشأ المسلحون مستشفى ميدانيا مجهزا لتنفيذ عمليات جراحية معقدة.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال قائد القوات الهندسية الروسية العقيد رومان بسمرتني، إنه "أحد أكثر الأماكن تجهيزا الذي عثرت عليه قواتنا".

وأضاف: "في هذا الكهف كان هناك مستشفى حديث مجهز بالكامل لاستقبال المرضى الخارجيين والقيام بالعمليات المعقدة، ويسمح باستيعاب ما يصل إلى 100 فرد".

ووفقا له، "تم تجهيز الكهف لمدة عامين من قبل جماعة صغيرة نسبيا، لكنها شديدة العنف، هي جيش العزة، المعروفة بتطرفها ورفضها التفاوض مع كل من السلطات السورية والجماعات المسلحة غير الشرعية الأخرى".

وأنشأ المسلحون كهفا اصطناعيا في منحدر تل مرتفع، مع عدة مداخل تواجه واديا جبليا، لا توجد مستوطنات كبيرة في الجوار، والكهف غير مرئي تقريبا من الجو، ويمر بجانبه خط طاقة عالي الجهد، حيث سمح ذلك للمسلحين بالحفاظ على سرية موقع المستشفى لفترة طويلة.

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