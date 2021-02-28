«ريڤ» تقدم «ميدلي» لأنغام ونانسي عجرم بمشاركة نجوم الخليج

أطلقت شركة "ريڤ" للإنتاج الفني مشروعها الغنائي الأول، على شكل "ميدلي" مزج اللهجات الخليجية والمصرية واللبنانية القديم منها والحديث، واختارت الشركة بهذه الانطلاقة عددًا من أبرز نجوم الغناء في عالمنا العربي.و وقع اختيار الشركة على أبرز مطربي عالمنا العربي منهم حسب ترتيب الأعمال الغنائية في الـ "ميدلي"، غالي حبك - حمود ناصر، إحساس جديد - نانسي عجرم، للصبر آخر - عبد الكريم عبد القادر، لا تهجى - أنغام، وأغنية سيرة الحب لكوكب الشرق أم كلثوم.و تم غناء العمل بأسلوب الكورال الجماعي، ليؤسس من خلال هذا العمل إبراز كورال "ريڤ" وتقديم الكورال للساحة الفنية العربية، وصرح إياد المقهوي، المدير التنفيذي للشركة في بيان صحفي، أن الشركة قامت بوضع خطة إنتاجية فنية مستقبلية لتقديم أعمال جديدة وخاصة لكورال ريڤ.ويشار إلى أن "ميدلي كورال ريڤ "من رؤية وتوزيع موسيقي ووتريات حاتم منصور، وتم تسجيل العمل في استوديوهات فايز السعيد تحت إشراف إياد المقهوي.الجدير ذكره ان ميدلي "كورال ريڤ " تم طرحها في القناة الرسمية للشركة على موقع "يوتيوب" وقد حصلت علي ما يقرب من نصف مليون مشاهده في غضون أيام قليله، كما تم طرحها أيضا على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، والتطبيقات الغنائية.