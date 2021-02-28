ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب «الخطف» في النزهة

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "مستأجرة" وبحوزتهما هاتف محمول مجهول المصدر.بمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول اعترفا بسرقته من إحدى السيدات بأسلوب" الخطف" باستخدام الدارجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف"، كما اعترفا بارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الاسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.