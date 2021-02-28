ضبط عصابة سرقة الهواتف بأسلوب «الخطف» في النزهة
الأحد 28/فبراير/2021 - 12:44 م
هدير مصطفىطباعة
تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة أثناء مرورها لتفقد الحالة الأمنية بدائرة القسم، من ضبط (شخصين، مقيمان بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) حال استقلالهما دراجة نارية قيادة أحدهما "مستأجرة" وبحوزتهما هاتف محمول مجهول المصدر.
بمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول اعترفا بسرقته من إحدى السيدات بأسلوب" الخطف" باستخدام الدارجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف"، كما اعترفا بارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الاسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
بمناقشتهما عن مصدر الهاتف المحمول اعترفا بسرقته من إحدى السيدات بأسلوب" الخطف" باستخدام الدارجة النارية المضبوطة بحوزتهما، وباستدعاء المجنى عليها تعرفت على الهاتف واتهمتهما بالسرقة، وبتطوير مناقشة المتهمين أقرا بتكوينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الهواتف المحمولة ومتعلقات المواطنين بإسلوب " الخطف"، كما اعترفا بارتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الاسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموهما بالسرقة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.