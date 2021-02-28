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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس الأمن الوطني العراقي يُعلن جاهزية ذي قار لزيارة بابا الفاتيكان

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:34 م
عبد الغني الأسدي
عبد الغني الأسدي
منار أحمد
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أعلن رئيس جهاز الأمن الوطني عبد الغني الأسدي، اليوم الأحد، عن جاهزية محافظة ذي قار لزيارة بابا الفاتيكان خلال أيام مقبلة.

وقال «الأسدي»، خلال زيارته مقر شرطة ذي قار، إن «الحوارات متواصلة مع أهالي الناصرية لاختيار من يرونه مناسبًا لإدارة محافظتهم، والخروج من الأزمة الحالية»، مشددًا على عدم السماح لأحد بمصادرة حقوقهم، بحسب قناة «السومرية نيوز».

وإشار إلى صدور توجيه بسحب عناصر مكافحة الشغب واستبدالها بقوات من الجيش والشرطة في مدينة الناصرية؛ لمنع أي تصادم بين قوات الأمن والمتظاهرين وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة، مؤكدًا «تشخيص الخلل في الرؤية والأداء من قبل بعض الاجهزة الأمنية، والعمل على تجاوز كل الأخطاء السابقة».

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