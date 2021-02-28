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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

من أجل صهر أردوغان.. تجريم الحديث عن كريم لإزالة الشعر في تركيا

الأحد 28/فبراير/2021 - 12:19 م
بيرات البيراق
بيرات البيراق
هدير سند
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قررت محكمة الصلح السابعة في إسطنبول، حظر الوصول إلى أخبار حظر مستحضر لإزالة الشعر، سبق وأن روج له وزير الخزانة والمالية السابق بيرات البيراق، صهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من خلال توزيع المنتج على الوزارات والمؤسسات العامة.

وبحسب الخبر الوارد في جريدة «أرتى جرتشك»، فقد أضافت المحكمة أنه جرى حظر جميع الأخبار المتعلقة بكريم إزالة الشعر وكريم مقاوم التجاعيد اللذان تنتجهما شركتا «Turkey Coal Enterprises» و«Türkiye Kömür İşletmeleri’ninİ»، واللتان أعلن الوزير البيراق عن اندماجهما في وقت سابق، موضحة أن قرار الحظر يأتي بحجة انتهاك الأخبار للحقوق الشخصية.

وكانت الشركتان قد أنتجتا بجانب مستحضر إزالة الشعر المذكور، 11 مستحضر تجميل مختلف مثل الشامبو والكريمات، وحملت مستحضرات التجميل العلامة التجارية «Elegance» للمنتجات المصنوعة من حمض الهيوميك الموجود في الفحم، لكن 48 ألف 500 منتج لم تجذب الانتباه وتم منحها للمؤسسات العامة عندما أوشكت تواريخ انتهاء صلاحيتها على الانتهاء، وأُنْفِق على المستحضرات 2 مليون و186 ألف ليرة تركية للتطوير، و4.7 ملايين ليرة تركية للإنتاج.

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