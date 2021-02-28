ضبط المتهم بقتل ربة منزل لسرقتها فى الجيزة

تبلغ لقسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة بالعثور على جثة سيدة بالشقة سكنها الكائنة بدائرة القسم، وسرقة (بعض المصوغات الذهبية، 2 هاتف محمول).تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (نجار موبيليا مقيمًا بدائرة القسم له معلومات جنائية).وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه.. وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش، عدد من الأقراص المخدرة) بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بقصد السرقة، وأنه نظرًا لتردده على المجنى عليها لقيامه ببعض أعمال النجارة لها، وعلمه بأنها تقيم بمفردها فعقد العزم على قتلها وسرقتها، وأرشد عن الأداة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة والمسروقات.وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.