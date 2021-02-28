احتجاجات متفرقة مستمرة وقطع الانترنت في بلوشستان الإيرانية

تواصل الاحتجاجات في عدد من مدن إقليم بلوشستان، جنوب شرقي إيران، على خلفية مقتل عدد من بائعي ومهربي الوقود قبل أيام، في تلك المنطقة التي يعم الفقر أهاليها.وبحسب موقع إيران انترناشونال، عمدت السلطات الإيرانية إلى التشويش على شبكة الإنترنت.وأفادت شبكة "نت بلوكس" المعنية بمراقبة أنشطة الإنترنت، اليوم الأحد، أن تشويشًا وتعطيلًا كبيرًا عرقل الوصول إلى الشبكة في إيران إثر الاحتجاجات التي شهدتها مدن إقليم بلوشستان، مؤكدة أن التشويش وقطع الانترنت لا يزال مستمرًا.يذكر أنه منذ 23 الشهر الجاري اندلعت احتجاجات واسعة في المنطقة بعد مقتل حوالي 10 أشخاص بنيران الحرس الثوري بحسب ما أفادت مواقع محلية و"حملة النشطاء البلوش".