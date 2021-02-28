أمريكا تدعو الاتحاد الإفريقي للضغط لإنهاء أزمة تيجراي

دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الاتحاد الإفريقي وشركاء دوليين آخرين إلى المساعدة لمواجهة أزمة آخذة في التفاقم في منطقة تيجراي بشمال إثيوبيا وأدان الفظائع التي تشير تقارير إلى ارتكابها هناك.وأشار بيان بلينكن إلى خيبة أمل متزايدة إزاء تعامل إثيوبيا وإريتريا المجاورة مع ما وصفه "بأزمة إنسانية آخذة في التفاقم".وتأتي تصريحات بلينكن بعدما أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا يتهم القوات الإريترية بقتل مئات المدنيين في تيجراي خلال 24 ساعة من العام الماضي، في واقعة وصفتها المنظمة بأنها ربما تصل لمستوى الجرائم ضد الإنسانية.ورفضت إريتريا الاتهامات.