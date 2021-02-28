مسيرات في كوريا الشمالية لرفع الروح المعنوية لتحقيق خطة التنمية

نظمت كوريا الشمالية مسيرات جماعية للعمال في جميع أنحاء البلاد لرفع الروح المعنوية لتحقيق الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية التي طرحها الزعيم كيم جونج أون شهر يناير الماضي.وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية وفق ما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية في نسختها الإنجليزية - أن التجمعات العمالية التي تهدف إلى تشجيع تحقيق أهداف العام الأول من الخطة الاقتصادية الخمسية عقدت في وحدات صناعية متعددة.كانت كوريا الشمالية قد كشفت عن الخطة الخمسية الجديدة للتنمية الاقتصادية في المؤتمر الثامن لحزب العمال الشهر الماضي، مع تسليط الضوء على الاعتماد على الذات.جاءت أحدث المسيرات والتجمعات المتعلقة بالاقتصاد بعد أن انتقد الزعيم كيم المسؤولين في اجتماع حزبي أخير لإظهارهم "مواقف سلبية" في تحديد أهداف هذا العام وحثهم على زيادة إنتاج الحديد والصلب والأسمدة الكيماوية.