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الأحد 28 فبراير 2021 الموافق 16 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التحالف الدولى: «داعش» فى مراحله الأخيرة

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:15 ص
داعش
داعش
وكالات
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أكد نائب القائد العام لقوة المهام المشتركة للشئون الإستراتيجية للتحالف الدولي، اللواء كفين كاتسي، أن "داعش في مراحله الأخيرة"، وأن "طلعات التحالف الجوية لا تتم إلا بموافقة بغداد".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، قال ك‍اتسي: "القوات العراقية نجحت في تفكيك عصابات داعش، وقتلت واعتقلت العديد من قيادات التنظيم الإرهابية"، مبينا أن "التحالف والقوات العراقية يعملان على تفكيك الشبكة المالية لداعش".

وأشار إلى أن "الهجمات الصاروخية تشكل تهديدا للعراق، وأن الحكومة والقوات الأمنية تعالج تلك الهجمات التي تنفذ من الجماعات المسلحة"، مؤكدا "التزام التحالف بدعم القوات العراقية في التصدي للهجمات الصاروخية ضد البعثات الدبلوماسية والمؤسسات الحكومية".

ولفت ك‍اتسي إلى "تقليص عدد قوات التحالف في العراق بناء على طلب الحكومة، وأن قوات الناتو تقدم الاستشارة للقوات الأمنية العراقية".

وشدد، على أن "الطلعات الجوية التي تنفذها طائرات التحالف لا تتم إلا بموافقة عراقية، كما أنها لا تقتصر على التحالف فقط بل هناك الكثير من المهمات تنفذها الطائرات العراقية وطيران الجيش".

وجدد التأكيد على "قدرة القوات العراقية على تنفيذ عمليات أمنية واسعة دون الاستعانة بالضربات الجوية".

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