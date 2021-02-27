«العالم الإسلامي» تؤيد بيان السعودية بشأن التقرير الأمريكي حول خاشقجي

أكدت رابطة العالم الإسلامي، اليوم السبت، تأييدها الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية السعودية بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس الأمريكي به حول جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.وشدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، في بيانه مساء اليوم، على رفض الرابطة باسم مجالسها وهيئاتها ومجامعها، للاستنتاجات التي تضمنها التقرير، مع التأييد التام لبيان وزارة الخارجية السعودية الذي أكد على ما سبق أن صدر من الجهات المختصة من المملكة.وأكد بيان الرابطة على ثقة العالم الإسلامي بقيادة المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من إجراءاتٍ، ومن ذلك ما يتعلق بحقها في هذا الشأن السيادي وغيره، مع الرفض القاطع لأي تدخل من شأنه المساس بهذا الحق تحت أي ذريعة.وأصدرت وزارة الخارجية السعودية، مساء أمس، بيانًا حول ما تم تداوله بشأن التقرير الذي تم تزويد الكونجرس به بشأن جريمة مقتل جمال خاشقجي، مشيرة إلى أن حكومة المملكة ترفض رفضًا قاطعًا ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولايمكن قبولها بأي حال من الأحوال، كما أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.