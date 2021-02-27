ضبط 232 قضية تهرب ضريبي خلال 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي خلال 24 ساعة عن ضبط (232) قضية بمجال الضرائب العامة والضرائب على المبيعات ومخالفات الجمارك وحماية الأموال والضرائب العقارية والملاهى وتحرى مدين لمصلحة الضرائب.يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيقات، وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.