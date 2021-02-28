آخرهن لينا شاكر.. مذيعات أصبن بـ«السرطان»

بسمة وهبة



المذيعة الفلسطينية إيمان عياد



أوبرا وينفرى



فادية الطويل



أعلنت الإعلامية لينا شاكر عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مؤخرا إصابتها بالسرطان، مطالبة متابعيها بالدعاء لها لمقاومة ذلك المرض اللعين، وفي سياق ذلك تسلط "الدستور" في تقريرها الضوء على أبرز المذيعات اللواتي أصبن به أيضا.وكانت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "شيخ الحارة" سابقا أعلنت خبر إصابتها بمرض السرطان لعدة سنوات وتعالجت منه وأجرت جراحة لاستئصال الورم، لكنه عاد إليها مرة أخرى وحجزت على إثره بإحدى مستشفيات أمريكا لعلاجه.أما المذيعة الفلسطينية إيمان عياد فقد عادت إلى الظهور مجددا عبر إحدى القنوات الفضائية بعد غياب مفاجئ عن الشاشة منذ منتصف 2011 بسبب إصابتها بمرض سرطان الثدي وخضوعها للعلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.كما أعلنت المذيعة الأمريكية أوبرا وينفرى عام 2014 عن إصابتها بمرض السرطان بعد خضوعها للفحص الطبى المعتاد لتكتشف إنها فى المرحلة الرابعة، ومازالت تقاوم المرض اللعين.كما تمكنت الإعلامية فادية الطويل التى أصابها المرض أربع مرات فى حياتها منذ أن كانت فى الثانية والثلاثين من عمرها من الانتصار عليه.