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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الرعاية الصحية: 764 جلسة كيماوي و6666 تأهيل وعلاج طبيعي بالتأمين الشامل ببورسعيد

السبت 27/فبراير/2021 - 04:14 م
التأمين الشامل ببورسعيد
التأمين الشامل ببورسعيد
سارة سعودى - فاتن خديوي
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أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية تقديم 32 ألف و563 خدمة تشخيصية وعلاجية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل من خلال مستشفيات (النصر التخصصي للأطفال، الرمد التخصصي، النساء والولادة التخصصي، السلام، التضامن، الزهور، المبرة، الحياة بورفؤاد) التابعة للهيئة ببورسعيد، وذلك خلال شهر يناير الماضي.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، تقديم جميع الخدمات التشخيصية والعلاجية للمنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل ببورسعيد وفق أحدث معايير الجودة العالمية.

وقال الدكتور أحمد السبكي، إن الخدمات شملت إجراء 20 ألف و430 من الخدمات التشخيصية كالأشعة بمختلف أقسام الأشعة بالمستشفيات سالفة الذكر "عادية، مقطعية، رنين مغناطيسي، باريوم، ماموجرام، الجاما كاميرا، التصوير المقطعي البوزيتروني جهاز PET CT، الأشعة السينية C.ARM، دوبلر، إيكو كبار، إيكو أطفال، إيكو بالمجهود، سونار بمختلف أنواعه، سحب العينات بنوعيها موجات صوتية وأشعات مقطعية، تداخلية علاج، بانوراما أسنان، علاج إشعاعي، هشاشة عظام Dexa، قسطرة تشخيصية، أشعة بالفلورسين، موجات فوق صوتية على العين، موجات صوتية أخرى".

وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أن إجمالي الخدمات العلاجية المقدمة للمنتفعين بالتأمين الصحي الشامل ببورسعيد خلال نفس الشهر، بلغت 12 ألف و133 خدمة علاجية، شملت 764 جلسة كيماوي لمرضى الأورام، 6666 جلسة تأهيل وعلاج طبيعي، 201 ولادات طبيعية وقيصرية، بالإضافة 4502 جلسات متابعة عمليات القساطر العلاجية القلبية والمخية ورسم القلب وقياس ضغط العين ومجال الإبصار ومقياس العدسة وسمك القرنية وتركيبات الأسنان والجبس.

وتابع الدكتور أحمد السبكي، أن الهيئة العامة للرعاية الصحية أداة الدولة الرئيسية في ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، ودستورها قائم على تقديم نموذج متطور في الخدمات الصحية، ومنها تقديم الخدمات العلاجية وفق أحدث الإرشادات والبرووكولات العلاجية عالميًا.

وتابع: يتم تقديم الخدمات التشخيصية بأحدث التقنيات والأجهزة الطبية التي تساعد على التشخيص السليم للحالة الصحية للمرضى وعلاجهم بطريق سليمة، لافتًا إلى سعي وحرص الهيئة الدائم على توفير كافة الخدمات والرعاية الصحية لمنتفعي المنظومة الجديدة على أعلى مستوى من الدقة والجودة والتميز، تماشيًا مع استراتيجية عمل الهيئة وأهداف رؤية مصر 2030.

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