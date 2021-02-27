رئيس جامعة بورسعيد: استجابة الطلاب سر نجاح اليوم الأول من الامتحانات

قال الدكتور أيمن أبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، اليوم السبت، إن اليوم الأول من أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول قد حقق نجاحًا كبيرًا، وذلك بفضل استجابة الطلاب للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الجامعة، في ظل الموجة الثانية لفيروس كورونا.وكشف رئيس الجامعة عدم حدوث أي مشكلات في اليوم الأول من الامتحانات، مؤكدًا أن هناك فرض لارتداء الكمامة، وكذلك المسافات الأمنة بين الطلاب، وبوابات التعقييم، وقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول للجان.وأضاف رئيس جامعة بورسعيد، في تصريحات صحفية: أن ثلاث كليات فقط قد شهدها الامتحانات اليوم، وهم تكنولوجيا الحاسب والحقوق والتجارة، مؤكدًا أن باقي كليات الجامعة ستجري الامتحانات خلال الأيام القادمة تباعًا بعد إنتهاء العملي.يذكر أن جامعة بورسعيد شددت من الإجراءات التي من شأنها حماية الطلاب، وشهدت أعمال التجهيز للأمتحانات اليات وضعتها رئاسة الجامعة لضمان تحقيق حماية 100% للطلاب.