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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسوان يحذر مروجى الشائعات والمعلومات المغلوطة عن حالات كورونا

السبت 27/فبراير/2021 - 02:14 م
جريدة الدستور
أسوان_إسراء توفيق
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حذر اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، باتخاذ إجراءات رادعة ضد مروجى الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعى، وخاصة فيما يتعلق بنشر معلومات وبيانات مغلوطة وغير دقيقة بعدد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وزيادة هذه الحالات داخل بعض القرى والمناطق، مؤكدًا أن الوضع تحت السيطرة الكاملة وهناك متابعة يومية للإجراءات المنفذة لعلاج المصابين بالمستشفيات والعزل المنزلى.

وفى نفس السياق أعطى اللواء اشرف عطية تعليماته لمدير عام المناطق الصناعية العميد أحمد عز بالتنسيق مع أحد المصانع المتخصصة في تعبئة الأوكسجين الطبي لزيادة أنتاجه من أسطوانات الأوكسجين مع منح تخفيض 50% للحالات الحرجة المصابة بفيروس كورونا وتخضع للعزل المنزلي.

فيما أوضح مدير عام المناطق الصناعية بأنه في حالة ورود أي طلبات للحصول على أسطوانات أكسجين سيتم التنسيق مع المحافظة لتحويلها عن طريق أدارة المناطق الصناعية إلى مصنع تعبئة الأوكسجين بالمنطقة الصناعية بالعلاقي، مشيرًا بأن محافظ أسوان يتابع يوميًا معدلات تعبئة أسطوانات الأوكسجين والتى تتوافر بأكثر من مصنع بداخل وخارج المحافظة.

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