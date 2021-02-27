التحالف العربي يدمر «مسيرة» أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

أعلن التحالف العربي اليوم السبت، عن اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها المليشيات الحوثية الإرهابية تجاه خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.وأكد التحالف أنه يتخذ الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.