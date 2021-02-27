5 عصائر طبيعية تحميك من نقص الحديد في الجسم

عصير البنجر:



عصير البرقوق:



عصير السبانخ:



عصير القرع مع العسل:



عصير الشمندر:



يعتبر الحديد من المعادن المهمة في جسم الإنسان، لدوره الواضح في إنتاج هيموجلوبين الدم، والذي يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ويؤثر نقص الحديد على وظائف الجسم المختلفة، ويسبب الاعياء في الجسم بشكل عام.وبحسب موقع "elconsolto"، هناك عدد كبير من العصائر قد تكون تسبب في معالجة نقص الحديد الذي في الجسم ومن أبرزها:يعتبر عصير البنجر من أبرز العصائر التي تساعد علي علاج الأنيما الحادة والذي يحتوي على فيتامينات كثيرة.عصير البرقوق، يحتوي على المنجنيز والبوتاسيوم، وكذلك فيتامينا B6 وC.يعتبرعصير السبانخ، من أشهر المشروبات التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات كما يضم مجموعة من المعادن الأخرى كالماغنسيوم والبوتاسيوم.يعتبر عصير القرع مع العسل من العصائر الحاوية على البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم إضافة للحديد.عصير الشمندر، من العصائر التي تحتوي على الحديد بكثرة ويساعد على تعويض كريات الدم الحمراء في الجسم.