5 عصائر طبيعية تحميك من نقص الحديد في الجسم
السبت 27/فبراير/2021 - 09:16 ص
هويدا سعيدطباعة
يعتبر الحديد من المعادن المهمة في جسم الإنسان، لدوره الواضح في إنتاج هيموجلوبين الدم، والذي يعمل على نقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، ويؤثر نقص الحديد على وظائف الجسم المختلفة، ويسبب الاعياء في الجسم بشكل عام.
وبحسب موقع "elconsolto"، هناك عدد كبير من العصائر قد تكون تسبب في معالجة نقص الحديد الذي في الجسم ومن أبرزها:
عصير البنجر:
يعتبر عصير البنجر من أبرز العصائر التي تساعد علي علاج الأنيما الحادة والذي يحتوي على فيتامينات كثيرة.
عصير البرقوق:
عصير البرقوق، يحتوي على المنجنيز والبوتاسيوم، وكذلك فيتامينا B6 وC.
عصير السبانخ:
يعتبرعصير السبانخ، من أشهر المشروبات التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات كما يضم مجموعة من المعادن الأخرى كالماغنسيوم والبوتاسيوم.
عصير القرع مع العسل:
يعتبر عصير القرع مع العسل من العصائر الحاوية على البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم إضافة للحديد.
عصير الشمندر:
عصير الشمندر، من العصائر التي تحتوي على الحديد بكثرة ويساعد على تعويض كريات الدم الحمراء في الجسم.
وبحسب موقع "elconsolto"، هناك عدد كبير من العصائر قد تكون تسبب في معالجة نقص الحديد الذي في الجسم ومن أبرزها:
عصير البنجر:
يعتبر عصير البنجر من أبرز العصائر التي تساعد علي علاج الأنيما الحادة والذي يحتوي على فيتامينات كثيرة.
عصير البرقوق:
عصير البرقوق، يحتوي على المنجنيز والبوتاسيوم، وكذلك فيتامينا B6 وC.
عصير السبانخ:
يعتبرعصير السبانخ، من أشهر المشروبات التي تحتوي علي العديد من الفيتامينات كما يضم مجموعة من المعادن الأخرى كالماغنسيوم والبوتاسيوم.
عصير القرع مع العسل:
يعتبر عصير القرع مع العسل من العصائر الحاوية على البوتاسيوم والكالسيوم والماغنسيوم إضافة للحديد.
عصير الشمندر:
عصير الشمندر، من العصائر التي تحتوي على الحديد بكثرة ويساعد على تعويض كريات الدم الحمراء في الجسم.