مطار الأقصر يستقبل رحلات دولية قادمة من السعودية والإمارات لأول مرة منذ تفشى كورونا

قال مصدر مسئول بمطار الأقصر الدولي، إن الآونة الأخيرة شهدت تسيير رحلات جوية دولية قادمة من الإمارات والسعودية إلى مطار الأقصر لأول مرة منذ تفشي جائحة كورونا بمختلف أنحاء العالم، وذلك في إطار حرص وزارة الطيران المدني على زيادة الرحلات الدولية والداخلية الوافدة إلى المدن السياحية المصرية رغم الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن مطار الأقصر الدولي قد استقبل خلال الأيام الماضية أولى رحلات إحدى شركات الطيران المصرية الخاصة القادمة من مطار الشارقة الدولي، حيث سيتم تسيير رحلتين أسبوعيًا بين المطارين لنقل مئات الركاب من مختلف الجنسيات.وأشار المصدر، إلى أن مطار الأقصر الدولي قد استقبل أيضًا خلال الآونة الأخيرة أولى الرحلات الجوية الدولية القادمة من مطار جده بالمملكة العربية السعودية، حيث سيستقبل المطار رحلتين أسبوعيًا.وأوضح المصدر، أن مطار الأقصر الدولي يشهد حاليًا زيادة كبيرة في معدلات التشغيل للرحلات الجوية الداخلية القادمة من مطار القاهرة الدولي عبر شركات الطيران المصرية الوطنية والخاصة، تزامنًا مع استمرار مباردة «شتي في مصر»، والتي أطلقتها وزارتى السياحة والطيران المدني مؤخرًا لزيادة الحركة الركابية إلى المطارات السياحية المصرية.