نقابة المهن التمثيلية تنفى وفاة يوسف شعبان

رد الفنان عزوز عادل، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على أنباء عن وفاة النجم الكبير يوسف شعبان والتي انتشرت مؤخرا على عدد من مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى ما نشرته بعض المواقع الصحفية.وقال "عزوز"، في تصريحات لـ"الدستور"، أنها شائعة وليس لها أي أساس من الصحة، موضحًا أن النقابة تتواصل مع الطبيب المعالج الخاص به وتتابع حالته بشكل مستمر على مدار اليوم.يذكر أن يوسف شعبان دخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى العجوزة، الثلاثاء الماضي، بعدما كان فى أحد مستشفيات الدقي، وأجرى مسحة كورونا لمعرفة مرحلة الإصابة بالفيروس، كما أجرى الفحوصات اللازمة له، وتم إعطاؤه بروتوكول علاج فيروس كورونا.