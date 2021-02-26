أول رد من السعودية على ادعاءات بشأن مقتل جمال خاشقجي

رفضت وزارة الخارجية السعودية ما ورد في تقرير الاستخبارات الأمريكية بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.وقالت الخارجية السعودية في بيان لها اليوم الجمعة: «إن الحكومة ترفض رفضاً قاطعاً ما ورد في التقرير من استنتاجات مسيئة وغير صحيحة عن قيادة المملكة ولا يمكن قبولها بأي حال من الأحوال».وأضافت الخارجية السعودية: حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي.وتابعت أن التقرير تضمن جملة من المعلومات والاستنتاجات الأخرى غير الصحيحة.وأكدت الخارجية السعودية أن هذه جريمة نكراء شكلت انتهاكا صارخا لقوانين المملكة وقيمها ارتكبتها مجموعة تجاوزت كافة الأنظمة.