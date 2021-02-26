ارتفاع خام عمان إلى 60.85 دولار للبرميل في أبريل

أفادت حسابات أجرتها رويترز، من واقع بيانات بورصة دبي للطاقة، اليوم الجمعة، أن سعر البيع الرسمي للخام العماني في أبريل سيرتفع 6.06 دولار للبرميل، إلى 60.85 دولار للبرميل.و سعر البيع الرسمي لشحنات أبريل، من الخام العماني هو متوسط سعر التسوية اليومي للخام، في الساعة 08:30 بتوقيت جرينتش على مدى فبراير لعقد شهر أقرب استحقاق.وتشير الحسابات إلى أن سعر البيع الرسمي لخام دبي، محددا بخصم 0.10 دولار للبرميل عن سعر الخام العماني، سيبلغ 50.75 دولار للبرميل في أبريل.