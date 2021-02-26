تركيا تراوغ أمريكا: سنستخدم «إس 400» بعيدا عن الناتو

في خطوة استفزازية جديدة، أعلن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن السلطات التركية ستستخدم منظومة الصواريخ الروسية "إس - 400" بشكل مستقل ومنفصل عن حلف شمال الأطلسي "الناتو".وأضاف وزير الدفاع التركي أن بلاده اشترت منظومة الصواريخ الروسية، من أجل استخدامها حال وجود أي تعد أو الهجوم عليها، دون أدنى نية لاستخدامها ضد أي دولة.وأوضح "أكار" أن تعليق صفقة المقاتلات الأمريكية "إف-35"، إثر تواجد منظومة الدفاع الروسية داخل الحدود التركية لا يتماشى مع سياسة دولتين حلفاء، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول التركية.وتأتى تصريحات أكار في إطار محاولة أنقرة مراوغة الولايات المتحدة، للظفر بالصواريخ الروسية ومقاتلات "إف- 35" معا، وهو الأمر الذي ترفضه واشنطن.وفرضت الولايات المتحدة مؤخرًا عقوبات على تركيا بسبب اقتناء الأخيرة منظومة الصواريخ الروسية.