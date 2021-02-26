وزيرة دفاع ألمانيا تتفقد جنود بلادها فى أفغانستان

وصلت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجريت كرامب-كارينباور إلى أفغانستان اليوم الجمعة، في زيارة لقوات بلادها هناك، لم يعلن عنها مسبقًا.وذكرت وزارة الدفاع اليوم أنه عقب قرار مجلس الوزراء بتمديد تفويض مشاركة الجيش الألماني في مهمة أفغانستان حتى 31 يناير 2022، أرادت الوزيرة الاطلاع على الوضع هناك على أرض الواقع.وبحسب البيانات، تعتزم الوزيرة الحصول على لمحة عامة عن الوضع في أفغانستان عبر التواصل المباشر مع رجال ونساء الجيش الألماني في معسكر مزار الشريف.ونقلت الوزارة عن كرامب-كارنباور قولها: "أفغانستان بحاجة ماسة إلى تطلعات مستقبلية وتوازن اجتماعي بين جماعات متعادية، لا يمكن أن يحل جنودنا محل هذه العمليات".