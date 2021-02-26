ارتفاع حصيلة قتلى القصف الأمريكي على الحدود السورية العراقية إلى 22 شخصًا

ارتفعت حصيلة الخسائر البشرية جراء القصف الجوي الأمريكي على الميليشيات الموالية لإيران غربي الفرات بريف دير الزور الشرقي، إلى 22 شخصًا، جميعهم من الحشد الشعبي العراقي وحزب الله العراقي.وأفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بأن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى بعضهم في حالات خطرة، بالإضافة لوجود معلومات عن قتلى آخرين.كما أسفر القصف عن تدمير 3 شاحنات للذخيرة بشكل كامل، وعمدت القوات الإيرانية والميلشيات الموالية لها بعد الضربة مباشرة إلى إخلاء مواقع ومقرات عدة في البوكمال وإعادة التموضع بمواقع ونقاط أخرى خوفا من استهدافات متتالية.