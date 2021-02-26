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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فيتنام تسمح باستخدام لقاح «سبوتنيك V»

الجمعة 26/فبراير/2021 - 09:45 ص
لقاح سبوتنيك
لقاح سبوتنيك
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سمحت السلطات الصحية الفيتنامية باستخدام اللقاح الروسي (سبوتنيك V) المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، في الحالات الطارئة.

وأوصت اللجنة الاستشارية الخاصة بتسجيل وتداول الأدوية ومكوناتها التابعة لوزارة الصحة الفيتنامية، وفقا لقناة (روسيا اليوم)، بتسجيل لقاحين للإنتاج الطاريء: اللقاح الروسي"سبوتنيك V"، ولقاح شركة Moderna الأمريكية. ومن المعروف، أن توصيات هذه اللجنة، تعتبر بمثابة الأساس للتسجيل.

وقال وزير الصحة الفيتنامي نجوين لونج "خلال الربع الأول من العام الجاري، ستستلم فيتنام أكثر من 1.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وذلك عبر برنامج COVAX.

وهي تتضمن لقاحات أسترازينيكا، فايزر، وسبوتنيك V" مؤكدا أن سلطات بلاده تخطط لتطعيم قسم كبير من السكان باللقاحات ضد كوفيد-19، قبل حلول نهاية هذا العام.

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