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الجمعة 26 فبراير 2021 الموافق 14 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ضبط كمية من الأقمشة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم

الجمعة 26/فبراير/2021 - 03:34 ص
ضبط كمية من الأقمشة
ضبط كمية من الأقمشة الأجنبية
راندا التوني
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تمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالقاهرة بالتنسيق مع إدارة مباحث الجمارك برئاسة اللواء محمد المناوي من ضبط كمية من الأقمشة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بالمخالفة لأحكام قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020.

يأتي ذلك بناء على معلومات سرية توفرت لإدارة مباحث الجمارك بقيام أحد التجار بتخزين كمية من الأقمشة المستوردة الأجنبية الصنع غير خالصة الضرائب والرسوم بمخزنه بمنطقة المرج بالقاهرة.

وتم تشكيل لجنة جمركية من عبدالله مصطفى، مدير إدارة التحريات والضبط، ومحمد ماهر مدير إدارة الملكية الفكرية، وطارق عبدالعزيز ومحمد فؤاد وأحمد صلاح، رؤساء الأقسام بالمكافحة، بحضور المقدم هشام عبدالواحد، والمقدم محمود مرسي، وقوة من رجال الشرطة السريين والتوجه للمخزن، حيث تم ضبط 77 طنًا من الأقمشة المستوردة أنواع مختلفة وأجنبية الصنع وغير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية.

وبلغت الضرائب والرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة 883 ألف جنيه.

وقرر عبدالناصر محمد، المشرف على الإدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 272 لسنة 2021 وتقدم صاحب الشان بطلب تصالح وتم سداد مبلغ 500 ألف جنيه تحت حساب التصالح.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

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