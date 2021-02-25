الجيش الصومالي يعتقل 4 من ميليشيات الشباب

أعلن الجيش الصومالي اعتقاله أربعة عناصر من ميليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة.وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، اليوم الخميس، أن اعتقال عناصر ميليشيات الشباب جرى خلال عملية عسكرية شنها الجيش الصومالي في منطقة أودينلي بمحافظة باي والقرى التابعة لها، بعد تلقيه معلومات عن تلك الميليشيات.