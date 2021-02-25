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الخميس 25 فبراير 2021 الموافق 13 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير خارجية الإمارات يؤكد حرص بلاده على أمن واستقرار اليمن

الخميس 25/فبراير/2021 - 05:23 م
الشيخ عبدالله بن
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان
نيفين أشرف
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أكد وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حرص دولة الإمارات على أمن واستقرار اليمن ودعم بلاده لتطلعات الشعب اليمني في التنمية والازدهار وترسيخ دعائم السلام والاستقرار في بلاده.

جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الإماراتي، اليوم الخميس، نظيره اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك، حيث جرى خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحة اليمنية.

وأعرب بن زايد، عن تمنياته لحكومة الكفاءات اليمنية بالتوفيق والسداد في ظل المسؤوليات الكبيرة الملقاة على عاتقها نحو توحيد الجهود الوطنية من أجل بلوغ الحل السياسي في اليمن وإنهاء الازمة اليمنية.

كما أكد أن دولة الإمارات تقدر عاليًا الدور المحوري والمهم للمملكة العربية السعودية في تنفيذ اتفاق الرياض ومساندتها الدائمة للشعب اليمني، مجددًا تأكيده على أن دولة الإمارات تتطلع إلى يمن آمن مستقر وينعم شعبه بالحياة الكريمة.

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