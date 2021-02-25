سول: لم نتفق مع واشنطن على جدول زمني بشأن التدريبات العسكرية المشتركة

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الخميس، إن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة لم تتفقا حتى الآن على الجدول الزمني وتفاصيل أخرى حول التدريبات العسكرية المشتركة المقررة في الربيع.وبحسب وكالة أنباء يونهاب فأنه من المتوقع أن تبدأ تدريبات مركز القيادة المشتركة في حوالي الأسبوع الثاني من مارس لمدة 10 أيام، ولكن لم يتم الإعلان بعد عن موعد وكيفية إجراء التدريبات.وأضاف "بو": "تناقش كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عن كثب كيفية إجراء التدريبات المشتركة مع مراعاة وضع فيروس كوفيد-19 والأوضاع الأخرى".يُشار إلى أن سيئول وواشنطن تجريان تدريبات رئيسية مشتركة مرتين سنويًّا في الربيع والصيف، جنبًا إلى جنب مع تدريبات على نطاق أصغر على مدار العام.إلا أن التدريبات تم تأجيلها أكثر من مرة أولها كان كإبداء لحسن النية أثناء المفاوضات التي حدثت بين واشنطن وبيونج يانج في فترة حكم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب والثانية عقب انتشار فيروس كورونا.